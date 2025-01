Progetti Pnrr: così si controllano i lavori

I cittadini da oggi potranno controllare passo passo lo stato di avanzamento dei progetti Pnrr di Valle Umbra Servizi. È attiva infatti sul sito una sezione dedicata ai progetti per i quali la multiutility umbra ha ottenuto 47 milioni di euro di finanziamento nel periodo 2021-2026, destinati alla realizzazione di interventi strategici per il miglioramento delle infrastrutture idriche, l’efficienza dei sistemi di fognatura, depurazione e del trattamento dei fanghi.

I progetti riguardano quattro macroaree: Vus – Stainability 4.0 per la gestione avanzata delle risorse idriche nei 22 comuni servizi; le fognature della Valnerina; gli sfioratori di Spoleto per il potenziamento del sistema fognario; il Biogas di Casone per l’innovazione nella gestione dei fanghi.

"La nuova sezione del sito Valle Umbra Servizi – spiega l’azienda - consente ai cittadini di consultare tutte le informazioni relative ai progetti in modo semplice e intuitivo. Ogni pagina dedicata offre dettagli sugli obiettivi, lo stato di avanzamento e i finanziamenti destinati, in un’ottica di massima trasparenza e coinvolgimento della comunità.

I progetti Pnrr di Valle Umbra Servizi rappresentano un passo significativo verso la transizione ecologica e il miglioramento dei servizi pubblici essenziali, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e innovazione richiesti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano industriale dell’azienda".