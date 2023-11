La generosità della prof: un mese di stipendio agli studenti meritevoli

Foligno (Perugia), 13 novembre 2023 – Si rinnova l’atto di generosità di una insegnante in pensione che, da qualche anno, ha deciso di donare un mese di pensione, agli studenti più meritevoli dell’Istituto economico aeronautico Scarpellini di Foligno. A ricevere le due borse di studio messe in palio dalla professoressa Patrizia Caprelli, lettrice di inglese, che ha decido di premiare con un mese di stipendio gli alunni migliori dello Scarpellini. Saranno due ragazze, quest’anno, ad essere premiate. La cerimonia di consegna della borsa di studio si terrà mercoledì 15 novembre alle 11 nell’Aula Magna dell’Istituto. Non è la prima volta che la prof dona un mese della sua pensione agli alunni, un ennesimo gesto di generosità e passione nei confronti di un mestiere che ha caratterizzato tutta la sua vita.