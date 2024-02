Prima il tentato furto, poi i clienti che vanno via senza pagare

È iniziata con un tentato furto, nella notte tra sabato e domenica. È finita, si fa per dire, con due clienti che, dopo un lauto pranzo, si sono alzati dal tavolo e hanno lasciato l’Antica Macelleria Pucci, in via Piave a Terni, senza pagare. Ma loro, lo staff del negozio, come sempre la vivono con ironia (o almeno ci provano, perché per chi lavora sono entrambi episodi duri da digerire): pubblicano le notizie su facebook, allegando le foto (ormai immancabili) delle telecamere di sicurezza.

Così, intorno a mezzogiorno, con un post hanno raccontato il tentato furto. Alle due di notte un ladro ha tentato di entrare nel negozio, ma è rimasto solo un tentativo. È scattato l’allarme e il ladro si è dileguato. "Meno di 120 secondi, giusto giusto per mandarci a dormire all’alba, tra vigilanza e tutto il resto", si legge su Fb. Con lo staff che mostra l’abituale ironia: "Ricordiamo al goffo Lupin che per la spesa della domenica siamo aperti dalle 8 alle 22. Va bene arrivare presto per evitare la fila, ma così è troppo". E che la domenica fosse partita male, già a questo punto non c’erano dubbi. Ma, come detto, è finita peggio. Il successivo post dell’Antica Macelleria Pucci racconta di due clienti, un uomo e una donna, che hanno mangiato e bevuto (di gusto, visti gli oltre 120 euro da pagare!) e si sono “dimenticati“ di saldare il conto. Anche qui, le telecamere hanno immortalato tutto.