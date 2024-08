Premiato il film . Alla ricerca di Rose con gli alunni-attori

SAN GIUSTINO - All’International imago Film Festival di Teramo è stato premiato il film "Alla ricerca di Rose" dei registi Lorenzo Lombardi e Nicola Santi Amantini con il riconoscimento speciale "Rapporto Scuola Cinema". "Alla ricerca di Rose" ha visto coinvolti oltre 60 attori sotto i 10 anni, alunni delle scuole di San Giustino e vanta la collaborazione dell’attrice Valentina Lodovini che presta la voce alla protagonista, Rose, nel film. La giuria ha giustificato la vittoria con la seguente motivazione: "Un sogno distopico, in cui il silenzio e l’abbandono disegnano nuovi paesaggi urbani e la metafora del viaggio trova una nuova, potente e delicata versione…". Il film era stato selezionato in finale fra i 5 più meritevoli del 2024. Soddisfazione da parte del cast e dall’amministrazione comunale di San Giustino. Intanto proprio a San Giustino prevista una nuova proiezione pubblica "sotto le stelle" in Piazza Municipio per settembre.