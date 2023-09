Più illuminazione sulle aree critiche. Sicurezza, la ricetta del sindaco

Per contrastare vandalismi e risse, la sicurezza nel centro storico verrà aumentata con alcuni interventi, a partire dal potenziamento della pubblica illuminazione in punti strategici. E’ quanto anticipato dal sindaco Roberta Tardani nel rispondere al consigliere Pd, Federico Giovannini, che aveva evidenziato le precarie situazioni di sicurezza in alcune zone. Giovannini aveva anche definito inutili gli impianti di sorveglianza che l’amministrazione ha recentemente implementato, seppur il numero delle telecamere sia ancora molto basso rispetto a quelle installate nei centri storici di luoghi analoghi ad Orvieto per numero di abitanti. "La città è controllata – dice Tardani – sia in centro che nei quartieri e nelle frazioni. Paradossale che il consigliere Giovannini trovi inutili le telecamere di videosorveglianza, che invece hanno dato risultati concreti. Il sistema di videosorveglianza, che abbiamo fortemente voluto, è composto da 7 telecamere fisse installate nel 2021 in piazza della Repubblica, corso Cavour, via duomo, piazza duomo e piazza del Popolo, oltre alle due postazioni in piazza del Popolo che consentono di coprire il lato del Palazzo del Capitano e le quattro posizionate in piazza Cahen. Abbiamo inoltre rinnovato i server delle tre postazioni lungo le vie di accesso a Orvieto. La videosorveglianza ha dato la possibilità alle forze dell’ordine di individuare i responsabili di furti, incidenti, atti vandalici e abbandono di rifiuti". "In ragione di alcuni episodi che si sono verificati nelle ultime settimane - continua – , ho chiesto di aumentare i controlli in alcune aree . L’illuminazione su Piazzale Frustalupi va implementata e lo faremo così come, nell’ambito del progetto Hera Luce per i quartieri di Ciconia, Sferracavallo, Orvieto scalo e le frazioni, implementeremo i punti luce nei giardini e nelle zone segnalate dai cittadini".

Cla.Lat.