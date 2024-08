Piccole e medie imprese. Ci sono fondi in arrivo

Mediocredito Centrale rafforza la propria attività a supporto delle piccole e medie imprese e investe 10 milioni di euro nel fondo di private equity QuattroR Midcap. Insieme alle altre banche del Gruppo - BdM Banca e Cassa di Risparmio di Orvieto - Mcc potrà contribuire allo sviluppo delle iniziative di QuattroR MidCap, con particolare attenzione alle aziende del Mezzogiorno. Il fondo, gestito da QuattroR, è specializzato nel supportare lo sviluppo delle eccellenze produttive italiane nei settori strategici dell’economia, prevalentemente tramite aumenti di capitale. In particolare, acquisisce partecipazioni di maggioranza o co-controllo nelle aziende del segmento Mid-Small, ovvero con fatturato superiore ai 50 milioni di euro, dotate di solidi fondamentali industriali con l’obiettivo di fornire le risorse finanziarie necessarie per operazioni di riorganizzazione, rilancio e crescita, anche attraverso il miglioramento delle performance Esg. "Abbiamo deciso di aderire al fondo QuattroR Midcap perché è uno strumento che consente di supportare la crescita dell’economia reale. In questo modo, potremo offrire il nostro sostegno anche per l’origination delle operazioni e per il finanziamento aggiuntivo delle imprese partecipate", ha commentato l’amministratore delegato di Mediocredito Centrale, Francesco Minotti. "La partner con QuattroR Sgr è per noi strategica perché, da un lato, ci permette di portare gli investimenti anche nel Mezzogiorno e, dall’altro, ci consente di fare un ulteriore passo verso la realizzazione del Distretto Finanziario del Sud, di cui vogliamo essere sempre più protagonisti e soggetto aggregante".