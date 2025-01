Piazza Burri e scuole. Poi tocca agli ex Molini

CITTA’ DI CASTELLO – Partite importantissime si giocano nel 2025 per quanto riguarda l’urbanistica nel territorio del comune di Città di Castello, a partire dal centro storico. L’assessore Giuseppe Stefano Bernicchi nel tracciare gli obiettivi dell’anno in corso punta subito alla "ex scuola Garibaldi con la demolizione dell’immobile programmata nei prossimi mesi (finanziata con 315 mila euro) che permetterà di dare il via a rilevanti progetti: rimuovere una situazione di degrado e garantire la disponibilità provvisoria di 80 posti auto per la sosta mentre continua il confronto con la Fondazione Albizzini per la futura piazza Burri". Confronti sono in corso anche per quanto riguarda l’area degli ex Molini Brighigna ricompresa in questo asset di recupero: per gli ex molini insediati alcuni tavoli tecnici con la proprietà privata "per la definizione del masterplan riguardante il piano attuativo dell’insediamento industriale". Il vicesindaco Bernicchi tira le somme dei dodici mesi appena trascorsi evidenziando inoltre le azioni strategiche per il ridisegno delle funzioni di aree importanti come l’ansa del Tevere (circa 6 milioni e mezzo di euro di investimento cofinanziato dal comune per 1 milione di euro). Nel bilancio dell’attività di pianificazione del 2024 emergono anche le azioni per la definizione col Ministero dell’Interno dell’investimento per la nuova caserma dei carabinieri, per la quale il comune ha già messo a disposizione un’area di proprietà in viale Europa con la concessione di un diritto di superficie a titolo gratuito per 99 anni e per l’individuazione di un’ulteriore area per la nuova caserma della guardia di finanza. "In continuità con gli indirizzi pregressi – conclude l’assessore – è stata avviata anche la redazione del Prg con l’affidamento dell’incarico professionale allo Studio Nigro".