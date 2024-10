Perugia e Assisi verso il G7 . Focus su disabilità e inclusione. Attese oltre 2500 persone: "Pronti a incontrare il Papa"

Sono attese circa 2.000 - 2.500 persone alla prima giornata del "G7 inclusione e disabilità" che si svolgerà lunedì ad Assisi, nella piazza inferiore di San Francesco, con la cerimonia di accoglienza delle delegazioni ministeriali. Lo ha annunciato la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento, che si è svolta a Perugia. "Prima giornata alla quale potranno partecipare cittadini e associazioni e saranno coinvolti volontari provenienti da varie realtà. L’Umbria è una terra che è pronta a fare meglio per l’inclusione e per il tema della valorizzazione delle persone - ha detto la ministra -. Questo è un tema a cui tengo moltissimo perché penso che sia il vero passo avanti. Se vogliamo parlare di formazione, di lavoro e di inclusione stessa dobbiamo pensare in che modo guardare le potenzialità delle persone e dare occasioni. Io penso che l’Umbria, dopo questa esperienza sia pronta a raccogliere questa sfida e a dare delle risposte sempre più concrete".

La delegazione dei ministri del G7 mercoledì 17 incontrerà poi Papa Francesco, al quale verrà consegnata una copia della Carta di Solfagnano, il documento condiviso che rappresenterà la comunione d’intenti dei Paesi partecipanti nell’attuare politiche concrete al fine di ridare centralità alle persone, alle loro capacità e ai loro sogni. "Credo che un confronto con il Santo Padre - prosegue la ministra -, che ha sempre parlato di disabilità come di un tema su cui dobbiamo investire di più e ha sempre esortato a non lasciare indietro nessuno, sarà un grande onore per noi e per tutti i paesi che parteciperanno. Si tratterà di un momento molto emozionante e sono fortemente convinta che il lavoro che stiamo portando avanti deve davvero riguardare tutti e vogliamo testimoniarlo anche in questo modo".

Locatelli ha poi aggiunto che il G7 sarà un evento "concreto e partecipato. Iniziamo un percorso per rimettere al centro delle agende di tutti i Paesi i temi dell’inclusione e della disabilità, rafforzare gli sforzi per l’accessibilità universale, principio cardine della Convenzione Onu, e garantire ad ogni persona la piena partecipazione alla vita civile, sociale e politica".

Il programma: si parte lunedì piazza inferiore di San Francesco alle 15. Saranno inoltre presenti diversi stand, gestiti da enti del terzo settore, che presenteranno i loro progetti. Alle 10.30, invece, nella piazza inferiore della basilica, si svolgerà l’annullo postale del francobollo dedicato al primo G7 sul tema dell’inclusione e della disabilità. "Un’emissione filatelica – conclude Locatelli - che intende celebrare la scelta della Presidenza italiana di riunire, per la prima volta nella storia, i ministri che si occupano di questi importantissimi temi".

Silvia Angelici