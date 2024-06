Pecci e Lungarotti continuano gli incontri con gli elettori

BASTIA UMBRA – Il ballottaggio dietro l’angolo, gli aspiranti sindaci Erigo Pecci e Paola Lungarotti continuano gli incontri con gli elettori con l’obiettivo di consolidare quanto ottenuto, convincere gli indecisi e quanti hanno disertato le urne al primo turno. Paola Lungarotti sarà oggi alle ore 20.30 al Bar Galaxy in via San Costanzo per un incontro con la cittadinanza. Venerdì il comizio di chiusura, alle 21.30, in piazza Cavour. della candidata sindaco Paola Lungarotti. Erigo Pecci, con il suo gazebo itinerante, sarà oggi in piazza Mazzini dalle ore 16 alle 19. Domani la chiusura: alle 21 a costano, alle 21.30 a Ospedalicchio, alle 22 a Bastiola, alle 22.30 in piazza Mazzini a Bastia Umbra. Pecci che, ieri l’altro, ha accolto Stefano Bonaccini, governatore Emilia-Romagna e neoeletto al Parlamento Europeo. Insieme a Bonaccini, il candidato Pecci ha avuto modo di sottolineare l’importanza di dare una svolta "alla nostra città con importanti progetti per quanto riguarda la mobilità urbana e il commercio di Bastia. Un esempio è il progetto dei distretti commerciali".