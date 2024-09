Panariello-Masini fanno shopping da Della Ciana

Tra una battuta e una canzone, la coppia Panariello –Masini, impegnata in una tournè in giro per mezza Italia, è approdata anche nella boutique di Carlo Della Ciana, imprenditore umbro del cachemire. Amici ormai da tempo con Della Ciana, i due artisti hanno fatto shopping nel negozio di Santa Maria Rossa a due passi da Perugia. E dopo gli acquisti tutti a tavola. Meglio non poteva finire la visita in Umbria del comico e del cantante toscani accomunati dalla passione per le cose belle e buone. Tra i clienti di Della Ciana anche Elisa Isoardi.