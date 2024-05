Il Palio della Balestra: Gubbio si prende il podio. Vince il giovane ’musico’ Emanuele Bartolini

Gubbio, 27 maggio 2024 – Tripletta eugubina. Il Palio della Balestra 2024 va in archivio con un podio interamente “di casa”, per la grande gioia della città e della Società Balestrieri di Gubbio che ha battuto i ’rivali’ di Sansepolcro. A portarsi a casa il Palio realizzato dall’artista Enzo Di Franco è stato Emanuele Bartolini, giovane “balistaro” che fa parte anche del Gruppo Musici, con Francesco Morelli e Rodolfo Radicchi che hanno chiuso rispettivamente come secondo e terzo classificato.

La festa è partita già dalla mattina, precisamente dalle ore 11, quando il corteo dei Musici della Società Balestrieri ha annunciato il Bando di Sfida per le vie della città. Nel pomeriggio, invece, alle ore 16 sono partiti i cortei storici delle due Società Balestrieri, incontratisi in via della Repubblica e confluiti poi in Piazza Grande, dopo la “sonata” del Campanone e la benedizione degli armati in via dei Consoli, per dare il via alle danze. Lo scambio dei doni, la lettura del bando di sfida e l’esibizione degli Sbandieratori di Sansepolcro, intorno alle ore 17:30 si è disputato il Palio.

La prima verretta è stata scoccata dal biturgense Elia Guerrini Guadagni, vincitore lo scorso maggio a Gubbio, seguito dal capobanco eugubino Francesco Morelli. Poi l’infinita scarica di tiri (in totale, 46 per Gubbio e 47 per Sansepolcro) ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino alla rimozione del tasso, che ha compiuto il suo giro intorno alla Piazza per farsi ammirare dal pubblico presente portato in braccio dai maestri d’arme delle due Società Balestrieri. Mentre venivano estratte le verrette e stilata la classifica finale, gli Sbandieratori della Città di Gubbio hanno intrattenuto gli spettatori con la loro consueta ed entusiasmante esibizione. Poi la gioia finale per Gubbio, quando è stato annunciato Emanuele Bartolini come vincitore del Palio della Balestra in onore di Sant’Ubaldo del 2024: è la sua prima vittoria, festeggiata trionfalmente anche dal corteo storico che ha sfilato per le vie della città, a chiusura di una giornata che ha regalato agli annali un altro pezzo di tradizione che grazie all’impegno delle due Società continua ininterrotta nel tempo.