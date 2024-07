Palazzo dei Priori. L’Etab acquista il piano terra

TODI - Il patrimonio di Etab "La Consolazione", Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza, si accresce con un’acquisizione di pregio immobiliare. Il Cda, guidato dal presidente Leonardo Mallozzi, in stretto accordo con il sindaco, ha deliberato infatti l’acquisto di circa 150 metri quadrati al piano terra del medievale Palazzo dei Priori, superficie contigua a quella già di proprietà di Etab, un tempo botteghe del Monte dell’Onestà e dell’Opera Pia della Misericordia. Ambienti di cui l’ente è rientrato in possesso dopo il rilascio dei locali da parte del Monte dei Paschi di Siena, che aveva aggiunto alle vetrine in affitto da più di settanta anni degli ampi locali retrostanti, con ingressi in Corso Cavour e Via Giuseppe Cocchi. "Si tratta di un’operazione importantissima - sottolinea il primo cittadino - sia da un punto di vista economico e immobiliare che da quello simbolico e di prestigio: dopo un periodo lunghissimo, di sicuro oltre un secolo, le antichissime Opere Pie, ex Istituzioni Riunite di Beneficenza, ritornano in possesso di locali che facevano parte del patrimonio dell’Ente. Un atto emblematico in quanto a gestione e a visione strategica". Quello di cui si parla è uno spazio rilevante dal punto di vista commerciale e di rappresentanza, seppur nella necessità di riadattare i quasi 300 metri quadrati complessivi nella loro articolazione interna, in funzione della sua futura destinazione, che spetterà al Cda di Etab individuare. "L’affidamento in locazione non potrà che passare per una procedura di evidenza pubblica – aggiunge il presidente Mallozzi - ma lo si deciderà nelle prossime settimane sempre in accordo con l’Amministrazione comunale, al fine di individuare criteri che garantiscano i maggiori benefici possibili alla comunità cittadina".

s.f.