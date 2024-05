Orvieto, volontariato civico. L’impegno della comunità Lahuen

I ragazzi della comunità di recupero Lahuen supporteranno il personale del Comune nella manutenzione dei giardini di Colonnetta di Prodo. È stato infatti siglato l’accordo di volontariato civico tra l’amministrazione comunale e alcuni giovani che hanno deciso di mettere a disposizione le loro competenze, acquisite nel percorso di recupero e reinserimento, per prendersi cura dell’area verde della frazione di Orvieto che ospita da tanti anni la struttura in cui vivono. Nei giorni scorsi il primo intervento. In base all’accordo, ai sensi del regolamento per l’istituzione dell’albo di volontariato civico, i volontari potranno affiancare gli operatori comunale nella cura, mantenimento e conservazione dell’area verde inclusa la manutenzione delle attrezzature ludiche presenti.