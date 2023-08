Orvieto, lite tra coinquilini finisce a coltellate

Orvieto, 20 agosto 2023 – Violenta lite tra coinquilini nella notte tra sabato e domenica in un'abitazione di Orvieto nel corso della quale uno ha ferito l'altro con un coltello. Emerge dalla ricostruzione fornita dai carabinieri che sono intervenuti.

I militari sono riusciti ad evitare che la situazione degenerasse. Qualche attimo in più e la lite avrebbe potuto avere conseguenze peggiori. Dopo avere sequestrato il coltello utilizzato - si legge in una nota dell'Arma - ed accompagnato il presunto aggressore in caserma, lo hanno denunciato a piede libero per lesioni personali aggravate. E' stato attivato anche il "codice rosso".