FOLIGNO Maltempo e piogge di questi giorni mandano in tilt l’impianto elettrico dell’Oratorio del Crocifisso, tanto da costringere il Festival di Medicina integrata, che era lì previsto con delle conferenze, di cambiare location. Nella serata tra venerdì e sabato e per la mattinata di sabato, infatti, anche sulla città della Quintana non sono state poche le piogge, tanto da aver creato qualche disagio. La problematica relativa alle conferenze del Festival di Medicina integrata non è stata risolta dai tecnici del gestore, intervenuti prontamente. Nella serata di ieri la situazione meteorologica è migliorata e il cielo si è rischiarato. Il meteo, per oggi, non promette nulla di problematico. Sereno e poco nuvoloso nell’arco di tutto il giorno, con delle temperature che, nell’arco delle 24 ore, oscilleranno tra i 10 e i 20 gradi. Le forti piogge, complessivamente, hanno causato però danni diffusi richiedendo l’intervento continuo dei vigili del fuoco che sono stati impegnati, nel perugino e in alto Tevere, in una serie di operazioni di soccorso per far fronte a quella che, nelle prime ore, era andata configurandosi come una vera e propria emergenza. Criticità per la cui risoluzione sono state sicuramente utilizzate anche la disponibilità e la competenza dei vigili del fuoco di Foligno.