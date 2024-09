Oltre settemila studenti iscritti ai sette Istituti Comprensivi

La carica dei 7.134: ecco quanti sono gli studenti iscritti ai sette istituti comprensivi di Lucca che sono pronti per l’avvio del nuovo anno scolastico previsto per domani. In particolare, per 1.498 bambini parte il percorso di formazione nelle scuole d’infanzia, mentre 3.226 sono gli iscritti alle scuole primarie e 2.410 i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado. "E’ stato fatto un grande lavoro da parte degli uffici - afferma l’assessore all’Istruzione Simona Testaferrata - per assicurare un ritorno a scuola sereno ai bambini, alle loro famiglie e a tutto il personale scolastico. La maggior parte dei cantieri agli edifici scolastici sono stati terminati prima dell’apertura dell’anno scolastico: restano da effettuare alcuni interventi, che però non intralceranno l’attività didattica delle scuole. Anche sul fronte dei servizi siamo pronti a partire. Ovviamente l’amministrazione comunale è e sarà a disposizione nel corso dell’anno scolastico per qualsiasi necessità che dovesse presentarsi".

Per quanto riguarda i servizi scolastici, riparte fin dal primo giorno di scuola il trasporto scolastico, che sarà attivato anche per la scuola primaria di Nave, dell’Istituto Comprensivo Lucca 7. Al 31 agosto erano 915 gli iscritti. Il servizio della mensa inizierà invece a partire dal 23 settembre: 4.589 sono gli alunni iscritti al servizio. Quest’anno il servizio mensa sarà attivato anche per il tempo pieno nella classe prima della scuola primaria di Montuolo, dell’Istituto Comprensivo Lucca 7. Per i servizi scolastici, trasporto e mensa, sono state ricevute 1.457 richieste di tariffe agevolate. Intanto scadono il 20 settembre i termini per la presentazione delle domande per il "Pacchetto scuola a.s. 2024/2025", che serve agli studenti delle scuole secondarie di primo, secondo grado e agli iscritti ai percorsi di istruzione e formazione professionale, per ottenere un incentivo economico individuale finalizzato all’acquisto di libri scolastici, materiale didattico e di servizi legati alla scuola. Al momento sono state ricevute 612 richieste. Per fare domanda è necessario che l’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) in corso di validità dello studente non sia superiore ad euro 15.748,78. La domanda di ammissione al bando può essere compilata solo online, collegandosi al sito del Comune di Lucca e seguendo le indicazioni riportate al seguente link: https://www.comune.lucca.it/notizia/pacchetto-scuola-a-s-2024-2025/. Info, [email protected], 0583.442573-445711, martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17, il mercoledì dalle 9 alle 13.