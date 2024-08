OGGI nuova produzione

In prima assoluta, oggi alle 18.30 e alle 21 va in scena all’Auditorium San Giovanni Decollato “Il tempo che ci va, ci vuole“, nuova produzione del Festival delle Nazioni e della Compagnia Politheater, liberamente ispirata a leggende e racconti della tradizione popolare portoghese, di e con Silvia Fancelli e Damiano Augusto Zigrino, musiche di Michele Mandrelli con Nicola Pitassio alle percussioni.

Mercoledì per l’Omaggio a Puccini è arrivata al Festival Nicoletta Mantovani, moglie di Luciano Pavarotti: "Città di Castello ha un posto speciale nel cuore, perché il Festival fa sempre cose speciali, come lo spettacolo del 1997 che vedeva due giganti come Vittorio Gasmann e Luciano Pavarotti".