Oggi l’evento dedicato alla Basilica e al suo restauro

Si avvicina il Natale e a Norcia è in scena un ricco cartellone di eventi per bambini e adulti, con appuntamenti legati anche alla città che rinasce dopo le ferite del terremoto. Si parte oggi con un’iniziativa dedicata al restauro della Basilica di san Benedetto che si aprirà alle 16.45 allo spazio DigiPass con i saluti istituzionali. A seguire, ci saranno un approfondimento sullo stato dei lavori e la presentazione del libro ‘La Basilica di san Benedetto a Norcia e il suo restauro. Dall’emergenza all’architettura ritrovata’ a cura dell’architetto Antonia Pasqua Recchia, della professoressa Donatella Fiorani e dell’ingegnere Paolo Iannelli. Alle 17.45 è prevista l’apertura al pubblico del Portico delle Misure che consentirà di avere una finestra aperta sul cantiere di restauro della Basilica. L’iniziativa ‘Passeggiare nel Portico delle Misure’ sarà attiva fino al 6 gennaio. Sabato 21 e domenica 22 sarà di nuovo aperto il Mercatino di Natale, allestito per la prima volta in città e organizzato con la collaborazione di Confcommercio Valnerina che ospiterà prodotti di artigianato artistico a tema natalizio.