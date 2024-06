’Notte dello Sport’ e negozi aperti: "Estate in Città" comincia col botto

Da domani ogni giovedì il centro storico ritorna ad animarsi con i negozi aperti di notte e gli eventi inseriti nella programmazione di "Estate in città". Da giugno a settembre circa 90 le serate e le iniziative proposte. La prima settimana di programmazione prevede, per domani, la partenza del cartellone con la seconda edizione della "Notte dello Sport" che il Comune torna a organizzare con il patrocinio dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria. I negozi della città saranno aperti per lo shopping sotto le stelle e faranno da cornice a un festival dello sport che porterà alla ribalta le tante esperienze attive nelle varie discipline. In tutto ventuno le associazioni in campo che trasformeranno le piazze principali del centro storico in terreni da gioco e palestre per i bambini, nelle quali assistere e dimostrazioni e cimentarsi direttamente con palloni e attrezzi.

Nel corso della serata sarà presentato il nuovo logo della manifestazione, insieme alle t-shirt sportive dedicate. In questi giorni si svolge anche la Festa della Mattonata versione estiva: da domani ogni sera apertura della Taverna dell’oca e domenica lo spettacolo del "Teatro dei panni stesi" con "L’albero del gallo d’oro" sempre in piazza Delle Oche (alle ore 21). Nel fine settimana partirà inoltre la rassegna di spettacoli della stagione di teatro nel cortile di Santa Cecilia, uno degli appuntamenti più seguiti del cartellone di "Estate in città". Il debutto sabato 15 giugno (ore 21 è affidato all’esibizione della compagnia dei Freghi della Badia). Domenica 16 giugno Retrò col mercatino vintage in centro storico aprirà una giornata nella quale andranno in scena anche la 10^ edizione della Mostra Mercato Solstizio d’Estate a Trestina e la visita all’ala nuova della Pinacoteca comunale (ore 16). Il presidente del consorzio Pro Centro Christian Braganti ha evidenziato l’impegno dei commercianti della città per contribuire a rendere appetibile e vivace il centro storico. "C’è un grande lavoro di proposta da parte degli operatori commerciali e dell’amministrazione comunale, che ci aspettiamo venga colto e apprezzato: il cuore della nostra città sarà vivo e accogliente, aperto a tutti i gusti e a tutte le età", ha sottolineato il rappresentante di Pro Centro, auspicando che "venga superata l’idea che la città non offre abbastanza, perché i fatti, alla luce di un simile cartellone di eventi, dimostrano l’esatto contrario".