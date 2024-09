“Nomadic“ al Lyrick . Canto per la biodiversità con Telmo Piovani

Nell’ambito dell’Umbria Green Festival, va in scena domani alle 21 al Teatro Lyrick “Nomadic - Canto per la Biodiversità“, spettacolo inedito di Telmo Pievani e Gianni Maroccolo presentato dal National Biodiversity Future Center, il primo Centro di ricerca italiano sulla biodiversità. Lo spettacolo (che apre il tour proprio ad Assisi) è un ponte tra arte e scienza per interrogarsi sul significato della migrazione e sulla connessione con il mondo naturale. Il filosofo della scienza Telmo Pievani (nella foto) spingerà il pubblico a riflettere sulla comune radice che unisce tutti i popoli del mondo, esplorando le rotte migratorie umane e animali con empatia e profondità. Con la direzione musicale di Gianni Maroccolo e i testi e la voce narrante di Pievani, lo spettacolo si avvale della partecipazione di artisti quali Angela Baraldi, Andrea Chimenti, Antonio Aiazzi, Simone Beneventi e Simone Filippi mentre le musiche spaziano tra Philip Glass, i Litfiba, i Marlene Kuntz, Franco Battiato, in un’esperienza inedita e immersiva che lascia spazio alla riflessione e alla scoperta. Biglietti sul sito www.linktr.ee.