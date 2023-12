“Ni“ da parte di Confartigianato riguardo alle nuove regole della Ztl

TERNI "La sperimentazione di riapertura della Ztl, che era stata ipotizzata e mai realizzata dalla passata amministrazione comunale, è in corso. Va riconosciuta e apprezzata la volontà di incidere in modo netto, anche su problemi per troppo tempo stratificati, che caratterizza l’amministrazione Bandecchi. Naturalmente il decisionismo è positivo nella misura in cui si aggiunga e coroni la capacità di ascolto e di composizione degli interessi legittimi delle tante parti in causa", così Confartigianato Terni, presieduta da Mauro Franceschini (foto). "Valutiamo positivamente l’introduzione delle zone con velocità limitata ai 30 km orari e l’ampliamento delle aree pedonali – continua l’associazione – perché possono essere un elemento fondamentale di rilancio della vivibilità e del decoro dell’area urbana e della attrattività delle attività commerciali e artigianali, ma, al tempo stesso, rileviamo che le modalità di realizzazione non sono indifferenti perché se si scegliesse la scorciatoia di porre semplicemente nuovi divieti, senza implementare sistemi moderni e nuove tecnologie di consegna delle merci da parte dei fornitori e di trasporto degli acquisti da parte dei clienti, si rischierebbe di ottenere il risultato inverso". "Infatti, la difficile situazione delle imprese del centro - sottolinea ancora Confartigianato – non potrebbe sopportare né una riduzione dell’accessibilità e nuove difficoltà logistiche, né tantomeno eventuali nuovi oneri in generale e in particolare per la realizzazione e gestione di questi stessi indispensabili nuovisistemi logistici. Stesso discorso va fatto per i permessi. Mentre è positiva la decisione di limitarne il numero che era ormai fuori controllo, riteniamo che la riduzione debba colpire gli abusi ed essere accompagnata dalla salvaguardia delle necessità di accesso".