Musica non stop. Todi è in festa

Dall’America Latina all’India con la Festa della Musica che da oggi a domenica apre le porte di Todi a musicisti, danzatori, musicoterapeuti e cantanti, con concerti e visite guidate gratuite. Il programma proposto dall’Associazione Centro Studi Della Giacoma è davvero ricchissimo. Tra i tanti appuntamenti da segnalre, oggi la Spagna viene rappresentata dall’associazione BolerOlé, scuola di flamenco diretta dalla ballerina e coreografa russa Anna Sinelshchikova che danzerà in occasione delle visite guidate alla Galleria d’Arte Fondazione Progetti Beverly Pepper e in forma itinerante in strada, con uno spettacolo su musiche tradizionali e classiche di autori spagnoli. Oggi e domani si passa all’Argentina con il duo Natalia Quiroga Romero e Gustavo Vita apprezzati cantanti lirici e con gruppo “Pasión Folklorica Danze“. Domenica spazio all’India, rappresentata dall’Avartan Ensemble di Alessio Artoni bansuri, Valerio Bruni santur, Manish Madankar tabla in musica classica indiana. Ci sarà anche l’Ucraina con il duo delle giovanissime Sofiya Rudakevych e Ilona Zadvirna.