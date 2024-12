Musica e divertimento in piazza

Dopo i giorni di Natale, nel segno della spiritualità, delle celebrazioni religiose, dei presepi, con le decorazioni di vie e piazze nel segno del Cantico delle Creature, è conto alla rovescia ad Assisi per la festa di Capodanno. Si svolgerà, come da tradizione, in Piazza del Comune con musica dal vivo e dj set con ingresso gratuito. Il via alle 22.30, con Lorenzo Paparelli Dj che aprirà e “scalderà“ la serata. Sul palco saliranno poi i Panic Funk, gruppo umbro composto da sei musicisti professionisti appassionati di groove. La band si distingue per la sua capacità di reinventare brani famosi, portando un’energia contagiosa e un’atmosfera di grande festa. Con Stefano Panic alla voce, Salvatore Star alle Tastiere, Marco Lenny al sax, Manuel al basso, Frank alla chitarra e Desmo alla batteria, il gruppo farà ballare tutti con uno stile musicale unico che fonde groove funk, soul e influenze jazz. Tutti i membri vantano una vasta esperienza musicale, con collaborazioni significative con artisti di fama come Kid Creole e Wilson Pickett. A fare da sfondo, lo spettacolare cielo stellato sulla facciata della Torre del Popolo e del Tempio di Minerva, realizzato con particolari illuminazioni scenografiche che rendono Assisi ancora più bella e il Capodanno assisano davvero unico. I festeggiamenti per il nuovo anno proseguiranno il 2 gennaio, con uno straordinario concerto gospel gratuito, sempre in piazza del Comune, con "Benedict Gospel Choir".