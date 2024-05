“Musica dal Mondo“: . Orchestre svizzere a San Pietro e in Duomo

La Svizzera è al centro dei due nuovi concerti di “Musica dal Mondo“, il festival internazionale dei cori e delle orchestre giovanili. Domani alle 21 nella Basilica di San Pietro si esibiranno le due orchestre “Musikschule Oberrheintal” e “Musik im Zentrum - Musikschule Mittelrheintal” del Cantone Sangallo: entrambe esistono da diversi anni e sono state fuse in un’unica grande orchestra sinfonica con 70 musicisti per questo tour di concerti, così da offrire ai giovani l’opportunità di fare esperienza. In programma opere classiche, da Verdi, Mozart e Tchaikovsky a Rachmaninov, Khatchaturian e Offenbach.

Sabato alle 21 nella Cattedrale di San Lorenzo torna l’orchestra giovanile “Il Mosaico”, già ospite di precedenti edizioni del festival, questa volta con un talentuoso pianista Andriy Dragan (nella foto) che si esibirà al grancoda nel programma sinfonico che prevede il “Klavierkonzert Nr. 5 in Es-dur“ di Beethoven e la “Sinfonia Nr. 1 in c-moll op. 68“ di Brahms. Da più di 30 anni “Il Mosaico” è una delle principali orchestre giovanili della Svizzera. L’ingresso è libero.