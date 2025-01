Tragedia sul lavoro, operaio muore schiacciato da un macchinario

Perugia, 21 gennaio 2025 – Incidente mortale sul lavoro. Un operaio italiano di 32 anni ha perso la vita in un’azienda di imballaggi a Perugia.

Al momento non si conoscono le cause. Gli accertamenti sono ancora in corso, ma in base alle prime informazioni sembra che l’uomo sia rimasto schiacciato da un macchinario.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti il personale medico del 118, la polizia di Stato, i tecnici della Asl e i vigili del fuoco.

I soccorritori intervenuti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane operaio. Le autorità competenti hanno avviato indagini per fare chiarezza sull’accaduto.

Notizia in aggiornamento