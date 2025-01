Melasecche: "Accuse ridicole. Abbiamo rilanciato l’aeroporto"

PERUGIA - "E’ ridicolo che alcuni assessori, nominati in modo partitico, non certo per curriculum e competenze, accusino oggi la nostra squadra di aver fatto un’operazione politica per il volo Perugia-Milano, contrattualizzando una compagnia aerea per collegare l’Umbria alla Lombardia, il motore economico del Paese in assonanza con il Presidente di quella regione, che ringraziamo": lo afferma il capogruppo della Lega Umbria Enrico Melasecche in merito alla cancellazione del volo Aeroitalia da Sant’Egidio a Orio al Serio, Bergamo. "L’aeroporto San Francesco nel 2019 era al bivio dello smantellamento, come molte altre realtà che il Pd ci ha lasciato – dice l’ex assessore leghista -. L’isolamento atavico di 49 anni di governo delle sinistre nel settore dei collegamenti aerei era di fatto totale. Dovevamo decidere se chiudere quella struttura, tarpando le ali allo sviluppo dell’Umbria, oppure scommettere sul rilancio facendoci carico di una sfida difficilissima. Abbiamo fatto di tutto per cambiare il quadro della situazione, con una strategia frutto di una visione politica, quella nobilissima che ha guidato costantemente la nostra azione – conclude -, per fare dell’aeroporto uno dei tanti fiori all’occhiello della legislatura di centrodestra".