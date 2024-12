Mediatori linguistici "Sogni e motivazioni. Ecco le strategie per arrivare alla meta"

"La parola motivante": con questo intervento lo psicologo Ezio Giacomo Aceti, esperto in psicologia evolutiva e scolastica, ha aperto la cerimonia per il taglio del nastro dell’anno accademico della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, che si è svolta alla sala dei Notari. Oltre allo studioso, da anni formatore per insegnanti, enti, associazioni e per la Conferenza Episcopale Italiana, sono intervenuti la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, Catia Caponecchi e Lorenzo Lanari, direttrice e direttore didattico della Scuola.

E di motivazioni, sogni e strategie per raggiungere i propri obiettivi ha parlato anche il secondo ospite della giornata, il coach, docente e formatore Andrea Proietti. L’esperto, partendo dal suo libro “Proporre & proporsi“, ha spiegato che "il successo professionale non dipende solo dalle competenze tecniche o dall’ambizione, ma anche dalla capacità di costruire una solida immagine di sé, basata su autenticità e fiducia. Dunque è importante emergere non solo come professionista competente, ma anche come una persona completa e realizzata".

A seguire sono intervenuti Giulia Cagliesi neolaureata in L-12, il corso di laurea triennale, e Elisa Renzi, studentessa del secondo anno della laurea magistrale LM-94 in Traduzione e Interpretariato. L’incontro è terminato con la consueta consegna degli attestati e delle Borse di studio agli studenti più meritevoli.

"La Facoltà perugina, fondata nel 1976, in quasi 50 anni di attività – hanno ricordato Caponecchi e Lanari – ha formato oltre 3000 studenti diventati interpreti, traduttori, consulenti aziendali e liberi professionisti in Italia e in Europa".

Silvia Angelici