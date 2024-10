“MassamARTana Festival“ cala il poker

Tutto pronto a Massa Martana per la quarta edizione del “MassamARTana Festival“ che Magazzini Artistici porta in scena da domani a domenica al Teatro Consortium, con un cartellone comico e brillante che punta si giovani artisti affermati e il grande rock degli anni Ottanta.

Si comincia domani alle 21.15 con Marco Ceccotti e il suo “Come Essere Tristi e Vivere Felici”, uno spettacolo di pupazzi per un pubblico adulto, che racconta la gente e la vita di ogni giorno in modo ironico e inusuale, tra stand-up, puppet, sketch, cabaret e poesia. Venerdì, stessa ora, salirà sul Daniele Parisi con il suo “Io per Te Come un Paracarro” che esalta la voce e la mimica dell’attore impegnato in vari personaggi incontrati da una giovane coppia prima di dare alla luce il loro figlio.

Sabato, sempre alle 21,15, spazio al rock anni ’80 con “Changes” - Le Mille Anime Della Rock Revolution”: lo spettacolo segue il successo di “1971 The rock opera” dell’anno scorso e racconta la rivoluzione musicale che animò le scene dagli anni Settanta e Ottanta con dieci musicisti ternani alle prese con i pezzi più noti di quegli anni.

Il festival si chiude domenica alle Giulia Trippetta (nella foto) e “La Moglie Perfetta”, un excursus brillante e arguto sulla condizione femminile che riflette com ironia sulla parità di genere partendo dal decalogo spagnolo in vigore ai tempi di Franco.

Info e prenotazioni al 3278184788 e alla mail: [email protected] con biglietti acquistabili su Vivaticket o direttamente in teatro il giorno dello spettacolo.