Marciapiedi a pezzi : "Lo segnaliamo da anni. Ma nessuno ci ascolta"

"Vorrei segnalare che i “fenomeni“ che hanno rifatto l’asfalto in via del Macello, in via del Bellocchio e dintorni hanno tappato tutti i tombini con l’asfalto… e che il marciapiede rifatto in via del Macello qualche mese fa si sta gia spaccando nuovamente". Sono ancora i cittadini a parlare. Questa volta sono gli abitanti del quartiere Fontivegge. Ma anche in altri circondari torna a farsi sentire la voce dei residenti che denunciano la presenza di dissesti e buche in molte parti della città. Segnalazioni che risalgono a molti mesi fa, se non anni.