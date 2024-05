Lucia Lanera presenta ’The Black’s Tales Tour’ sul palco del Subasio

“The Black’s Tales Tour“ è lo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Licia Lanera (nella foto) che stasera alle 21 al teatro Subasio, L’artista affiancata da Qzerty, che cura anche il sound design, sperimenta il rapporto che s’instaura tra voce, musica e gesto e il processo evolutivo che ne consegue. Nello spettacolo le icone delle fiabe si sgretolano, fino a diventare la realtà stessa, feroce e fallimentare. "È una specie di horror che vuole far paura per esorcizzare la paura" dice Lanera. Partendo da cinque fiabe classiche, La sirenetta, Scarpette rosse, Biancaneve, La regina delle nevi e Cenerentola, "spogliate della parte edulcorata e consolatoria tipica del mondo dei bambini e presentate in tutta la verità della loro versione autentica", Licia Lanera firma una scrittura originale che racconta incubi notturni e storie di insonnia, per parlare di alcune donne, delle loro ossessioni, manie e paure. Lo spettacolo inaugura il format “Umbria Slow Theatre“, ingresso libero e prenotazione consigliata a Fontemaggiore, a 075.5286651 o 3534275107 con messaggio whatsapp.