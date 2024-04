Lorenzetti coccola la Sir: "Squadra meravigliosa"

di Alberto Aglietti

PERUGIA

Lavora in palestra la Sir Susa Vim Perugia. La finalista scudetto guarda i miglioramenti che può ottenere dal suo lato in attesa di conoscere quale sarà la squadra da sfidare tra Trento e Monza che disputeranno oggi lo spareggio. Nel frattempo, si commenta la conquista della finale. Raggiante il presidente Gino Sirci: "Giovedì sera i nostri giocatori sono stati dei grandi eroi. È stata una partita meravigliosa, nel primo set ci hanno preso un po’ a pallonate, nel secondo abbiamo tenuto l’impatto di una grande squadra come Milano e di un grande pubblico, siamo riusciti a spuntarla e poi nel terzo e quarto parziale, sull’onda dell’entusiasmo e di una grande battuta, li abbiamo domati. I nostri tifosi sono splendidi, sono l’anima e lo spirito di Perugia". Queste le considerazioni dell’allenatore Angelo Lorenzetti (nella foto): "Finale scudetto e Champions league, una combo di notizie meravigliose. Devo fare dei ringraziamenti. Il primo alla squadra perché ad inizio stagione avevo detto ai ragazzi che dovevano andare a caccia di finali. Ci sono andati in tutte e quattro le manifestazioni a cui abbiamo partecipato e non è scontato. Non deve essere un modo per parametrare il futuro, ma intanto lo hanno fatto. Il secondo ringraziamento lo faccio al mio staff perché abbiamo avuto un’emergenza importante prima di partire. Si sono fatti in quattro per far sì che qualcuno potesse giocare pur con della sofferenza".