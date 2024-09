Lo insegue con un’arma di ferro. Fermato dalla polizia locale, si scaglia contro gli agenti

Lo stava inseguendo lungo via Settevalli con un’arma artigianale composta da filo di ferro e punte accuminate. Gli agenti della polizia locale sono riusciti a intervenire prima che la situazione potesse degenerare. Ma l’intervento si è rivelato tutt’altro che facile. L’inseguitore, infatti, identificato per un cittadino straniero di 34 anni, alla richiesta di fornire le proprie generalità, secondo quanto riferito dalla polizia locale, avrebbe iniziato a spintonare gli agenti, insultandoli ripetutamente. Per bloccare la reazione dell’uomo, è stato necessario far ricorso allo spray urticante in dotazione. Solo in questo modo l’uomo ha desistito dal continuare ad aggredire gli agenti. Il 34enne, di conseguenza, è stato accompagnato al comando provinciale dei carabinieri di Perugia in via Ruggia e denunciato per porto abusivo di arma, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e per rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità personale. L’intervento è avvenuto nell’ambito dell’attività di controllo del territorio da parte del personale della polizia locale che, oltre agli interventi legati a segnalazioni di soste irregolari in diverse vie della città come via delle Fascine, via Colombo Antonietti, via della Filanda, viale Pellini, via XX Settembre, piazzale Europa, via dei Filosofi, Case Bruciate, e ai controlli, anche serali e notturni, per disturbo alla quiete pubblica, effettua numerose attività in materia di sicurezza urbana. Nell’area di Fontivegge, in particolare, continua l’azione del Nucleo decoro urbano che nei giorni scorsi ha intercettato il 34enne, in coordinamento con le altre forze di polizia, con particolare riferimento a quella zona della città particolarmente esposta a criticità sul fronte sicurezza.