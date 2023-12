L’influenza in aumento: tredicimila a letto. E 5mila sono bambini

Quasi tremila umbri colpiti dall’influenza nell’ultima settimana. I dati aggiornati di ieri del sistema "Respirvirnet" dell’Istituto superiore di sanità rivelano che dai circa 10.200 della settimana dall’11 al 17 dicembre (11,94 ogni mille abitanti), in Umbria si è passati ai quasi 13mila della settimana di Natale (18-24 dicembre, 15,04 per milla). Nonostante questo però l’Umbria resta una delle regioni meno colpite, con una soglia che viene definita "media". A essere colpiti più degli altri sono ancora una volta i bambini molto piccoli (0-4 anni): l’incidenza è di 43,48 ogni mille bimbi, con una stima di circa 1.200 colpiti dal virus stagionale. Poi ci sono quelli da 5 a 14 anni: qui si sale verso i 4mila (3.700 circa), con un’incidenza però inferiore e pari al 13,18. Sono invece saliti notevolmente i casi delle persone anziane, over 65: l’incidenza è passata in una settimana da 25 a 30 per mille, con circa 1.500 persone a letto con la febbre, nonostante una buona fetta abbia fatto il vaccino.