L’extralberghiero supera l’esame pasquale: "Strutture tutte riempite nonostante la pioggia"

FOLIGNO Pasqua positiva per il settore dell’extralberghiero. La responsabile dell’associazione “Nel cuore verde dell’Umbria“, Alice Berrichillo, traccia una fotografia delle festività appena trascorse e su qualche previsione per il futuro. "Siamo riusciti a riempire tutte le strutture, nonostante qualche disdetta. Rinunce improvvise probabilmente dovute al maltempo e a qualche imprevisto che ha caratterizzato la nostra clientela. C’è stata - spiega Berrichillo - una grande richiesta nel brevissimo termine, testimoniando anche quanto la nostra terra sia attrattiva". La maggior parte delle prenotazione sono arrivate da famiglie e coppie. Il tutto prevalentemente da un turismo italiano. E sul futuro, visti i ponti e le altre festività in arrivo, il bicchiere è mezzo pieno. "Abbiamo avuto richieste persino per Agriumbria, che non è una manifestazione prevalentemente afferente al nostro territorio, ma riusciamo ad avvantaggiarci anche del grande afflusso che questo tipo di iniziative porta", dice ancora. Foligno, nei prossimi mesi, sarà anche scenario del passaggio del Giro d’Italia. E intanto l’associazione ha organizzato per il prossimo 13 aprile, alle 10, un incontro sul tema ‘Ruoli e prospettive a sostegno della promozione turistica ed economica del territorio per il 2024’. L’appuntamento è previsto a Trevi, nel Complesso museale San Francesco. Parteciperanno i rappresentanti dei Comuni di Trevi, Campello, Montefalco, Bevagna, Giano, Castel Ritaldi, Gualdo Cattaneo, Massa Martana. Interverrà anche la presidente Berrichillo, l’assessore regionale al turismo, Paola Agabiti e il presidente di Confcommercio, Aldo Amoni. Sono invitati tutti i rappresentanti delle strutture del settore extralberghiero dei comuni in questione. Sul fronte alberghiero, il presidente di Federalberghi Foligno aveva parlato di una settimana pasquale positiva, tra privati cittadini e turismo business.

Alessandro Orfei