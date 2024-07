Le proposte di “Suoni Controvento“. Preziosi e UmbriaEnsemble a Spoleto

E’ la superstar Alessandro Preziosi ad aprire la seconda settimana di eventi che il festival “Suoni Controvento“ propone in un lungo week-end in tutta la regione. Il popolare attore è protagonista questa sera alle 21.30 a Spoleto, al Complesso monumentale di San Nicolò, del recital “Il mio cuore è con Cesare” tratto dal Giulio Cesare di Shakespeare. Ad accompagnare le sue parole sono le musiche originali scritte da Giacomo Vezzani ed eseguite dal vivo dal flautista Massimo Mercelli e dalla violoncellista Maria Cecilia Berioli (direttrice artistica dell’Umbria Ensemble), con l’ausilio di elettronica live curata dallo stesso Vezzani.

Preziosi rievoca la tragica vicenda delle Idi di Marzo raccontata da Shakespeare nel “Giulio Cesare” partendo dal punto di vista dei quattro protagonisti Cesare, Marcantonio, Cassio e Bruto. Il racconto prende le mosse dalla celebre orazione funebre di Antonio, dove i personaggi sono politici che agiscono in conseguenza o in nome del potere, guidati dall’ambizione. Lo spettacolo rientra nel cartellone di “Accade d’estate a Spoleto”, organizzato dal Comune con le associazioni, biglietti su TicketItalia e TicketOne. Suoni Controvento riparte domani alle 21 a Costacciaro, sulle pendici del Monte Cucco, con lo spettacolo “È stato un tempo il mondo“ che si terrà in corso Mazzini: la voce di Ginevra Di Marco e le poesie di Franco Arminio regaleranno al pubblico un viaggio introspettivo in ciò che siamo e siamo stati, per interrogarsi su cosa ne sarà del mondo tra le note e le emozioni offerte da due interpreti unici. Anche in questo caso prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne

Ricca di proposte la giornata di sabato, tra Sigillo e Scheggia e Pascelupo. Da ricordare all’interno e all’esterno delle Grotte di Monte Cucco (a Pian del Monte Sigillo), alle 15, “Il tempo ti consolerà: concerti di corpi e suono” di 2MaD Collective, spettacolo di teatro e speleologia itinerante che si ispira alla tragedia di Euripide “Alcesti”. Prenotazione obbligatoria al 351.2827335. Alle 17.40 c’è anche l’escursione dall’Abbazia di Sitria, a Scheggia e Pascelupo, dove poi alle 21 si terrà lo spettacolo teatrale “Cantico” con Giulia Zeetti e Francesca Breschi. Domenica Adrian N. Bravi presenta il suo libro “Adelaida” in Val di Ranco, a Sigillo mentre alle 19 l’Abbazia di Sant’Emiliano a Scheggia e Pascelupo ospita il concerto sognante e intimo di Alessandro “Asso” Stefano.

Sofia Coletti