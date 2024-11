Le luci del Natale illuminano la città. Programma con 60 appuntamenti

Torna la magia del Natale in un’atmosfera con oltre 60 appuntamenti in 39 giorni per l’ottava edizione di “A Natale regalati Orvieto“. Dal 29 novembre al 6 gennaio un ricco cartellone di appuntamenti per tutti i gusti e tutte le età che unisce le tradizioni natalizie all’offerta culturale, storica, artistica, musicale ed enogastronomica della città. Ad accendere in ogni senso gli eventi natalizi sarà, come ormai di consuetudine negli ultimi cinque anni, il Black Friday, venerdì 29 novembre, con l’accensione delle luminarie natalizie e con un week end di sconti nelle attività commerciali della città, che nel centro storico saranno affiancati anche dalla musica nei bar e nei locali per iniziativa di Confcommercio. Da venerdì 29 novembre e fino al 6 gennaio tornerà anche il mercatino natalizio in Piazza della Repubblica, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19. Per gli amanti dei mercatini sabato 7 e domenica 8 dicembre ci sarà anche la possibilità di curiosare tra le bancarelle di quello organizzato dalla Croce Rossa sotto i Portici di Sant’Andrea “Un dono per un dono“, e tra quelle del mercatino dell’artigianato in via della Costituente. Sabato 14 dicembre, invece, la corsa al regalo si sposterà in Piazza Monte Rosa, con l’iniziativa “Natale nel Cuore dello Scalo“ organizzata dai commercianti della zona. Dall’8 al 24 dicembre, poi, ci sarà un motivo in più per lo shopping di Natale a Orvieto con i parcheggi gratuiti nel centro storico dalle 16 alle 20.vì Nel programma non possono mancare gli appuntamenti della tradizione natalizia come il grande Albero di Natale in Piazza Duomo e l’Albero di luci nel Pozzo di San Patrizio che saranno accesi venerdì 6 dicembre insieme ai Palazzi Magici che quest’anno avranno una novità. Per la prima volta sul palazzo comunale, sulla chiesa e la torre di Sant’Andrea sarà proiettato un videomapping 3D che farà dialogare arte, tecnologia e architettura e trasformerà la piazza in un’opera d’arte vivente. In Piazza del Popolo, nei giorni di Umbria Jazz Winter dal 28 dicembre al primo gennaio , la facciata dell’hotel Reale ospiterà invece proiezioni a tema che faranno della piazza un palcoscenico visivo in cui musica e arte si incontreranno in un abbraccio di note e colori sotto la maestosità del Palazzo del Capitano del Popolo, impreziosito dalla nuova illuminazione architettonica realizzata nei mesi scorsi.