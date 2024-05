L’arte si svela nella “Notte Europea dei Musei“. Aperture straordinarie, eventi e visite guidate La Notte Europea dei Musei torna anche in Umbria con l'apertura serale dei musei a un euro e varie iniziative speciali. Visite guidate e eventi culturali in diverse città come Perugia, Spoleto, Gubbio e Orvieto. Un'occasione unica per scoprire il patrimonio culturale della regione.