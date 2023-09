L’arte che cura "Pennelli, stoffe e ceramica. Materiali creativi per allontanare il disagio"

Chi dipinge per ritrovarsi, chi plasma materiali per ridimensionare le paure, chi spacca oggetti come alcuni terremotati, durante il percorso “distruggere per creare“. Potere dei corsi di arteterapia a cura di Monica Grelli, ceramista e arteterapeuta, che soltanto a stringerle la mano ti mette di buon umore e ti fa sentire una di casa. Nei suoi atelier “diffusi“, spazi accoglienti tra via Sant’Agata e via dei Priori ricavati in un’antica cantina dove c’è anche un pozzo etrusco e in una bottega piena di libri, colori, stoffe, gomitoli di lana, Monica ha ideato percorsi a tema in base alle fasce di età. Si va dagli anziani - che lei incontra comunque anche al centro diurno di Fontenuovo e al Sodalizio di San Martino- agli studenti delle scuole. "I mie laboratori - spiega Monica - sono ambienti dove chi partecipa lavora da solo e liberamente ma con la sicurezza di essere parte di un gruppo. Cerco di offrire alle persone un rifugio silenzioso e stimolante, dove esprimere pensieri e nello stesso tempo liberarsi dalle ansie. La solitudine è tra le paure più diffuse, soprattutto nell’era in cui il virtuale ci allontana dalle relazioni e dai contatti fisici". Ma l’arte può curare il disagio? "L’arteterapia è una pratica che utilizza mezzi artistici per esprimere stati d’animo e emozioni. Negli adulti questo aiuta la crescita personale, a conoscersi meglio e ad allontanare i “mostri“ che spesso albergano dentro di noi. Gli anziani sono spronati e si sentono ancora attivi; nei bambini e negli adolescenti favorisce l’apprendimento e le relazioni". Ieri Monica ha aperto il suo atelier di via sant’Agata in occasione della giornata europea dell’arteterapia. Adulti e ragazzi hanno partecipato a “immaginalo-picture it“: confronto a più voci con merenda compresa.

Silvia Angelici