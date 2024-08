L’Arena del Barton Park si chiude con l’omaggio a Marco Fratini

PERUGIA – Scatta il conto alla rovescia per la chiusura della prima stagione del FuoriPost al Barton Park, prevista per questo sabato, con gli ultimi eventi speciali. Questa sera alle 21 il regista Manfredi Lucibello sarà all’Arena per presentare al pubblico il suo secondo film, il thriller “Non riattaccare“ con l’attrice Barbara Ronchi (in collegamento streaming). Domani sarò la volta di un cult, “L’odio” (La Haine) di Mathieu Kassovitz mentre sabato si terrà l’evento conclusivo, con una serata dedicata al medico e nuotatore perugino Marco Fratini a un anno dall’impresa “Swim the Garda“: verrà infatti presentato il documenario “Omaggio a Marco Fratini“ di Giacomo Caldarelli che sarà all’Arena con il protagonista per raccontare la sua incredibile impresa. Immagine inedite raccontano l’avvicinamento alla nuotata più lunga della sua vita: il Giro del Lago di Garda, compiuto in poco più di due giorni e mezzo, con 140 km nuotati lungo il periplo del maggiore dei laghi italiani e oltre un anno di sacrifici e sfide. All’Arena del Barton Park verrà svelato il racconto di un percorso sportivo e umano verso un traguardo a dir poco straordinario.