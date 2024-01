L’Albero dei record stasera spegne le luci: è stato un successo

GUBBIO – Ultime ore per ammirare l’Albero di Natale più grande del Mondo che dallo scorso sette dicembre distribuisce fascino, spettacolo, emozioni, suggestioni autentiche tanto da essere assunto a simbolo del periodo natalizio facendo di Gubbio la “città del Natale” per eccellenza. Si spegneranno a mezzanotte di oggi le luci che, grazie alla dedizione ed all’abilità degli “alberaioli”, lo disegnano sul versante del Monte Ingino. Un’ambientazione che non ha eguali, un indubbio valore aggiunto. Anche questa 43esima edizione ha garantito al territorio, alla regione una promozione di grande efficacia e di ampio spettro. Oltre all’edizione speciale di un francobollo, i primi dati sono davvero interessanti. L’Albero ha occhieggiato su TG1, TG2, Canale 5 ed altre emittenti, è stato recensito da testate italiane e straniere, ha spopolato sui social. Nel solo periodo natalizio, sono state circa 17.000 le visualizzazioni sul sito alberodigubbio.com, oltre 300.000 account raggiunti su Facebook, 7.000 su Instagram, 1.200 visualizzazioni su X (ex Twitter).