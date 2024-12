Assalto al mercatino. Squarciano i tendoni e rubano negli stand di corso Vannucci

Perugia, 1 dicembre 2024 – Dai formaggi, alle borse, passando per gli accessori etnici in pietre dure e argento, fino all’oggettistica: il mercatino di Natale è finito sotto assedio. Razziata nella notte la fila delle bancarelle adiacente a palazzo Donini, quelle che sostano sul lato destro di corso Vannucci, lasciandoci alle spalle i Giardini, tanto per intenderci. I ladri hanno squarciato il tendone posteriore degli stand con un coltello, e da quel pertugio si sono introdotti, dove è stato possibile, all’interno dei box. Il bottino è vario. Il valore non è ingente, ma per gli ambulanti si tratta di perdite importanti, viste anche le spese sostenute per venire a Perugia e affittare gli spazi delle postazioni.

Arriva dalla Lombardia il titolare dello stand dei formaggi. “Da me - racconta - hanno rubato qualche prodotto e il fondo cassa. Ora però dovremo provvedere a riaggiustare il telo. In tanti anni non era mai successo”. Scuro in volto anche l’ambulante toscano che vende borse, cinte e accessori artigianali, rigorosamente realizzati in vera pelle e cuoio. Stessa tecnica usata dai ladri per arraffare la merce e poi dileguarsi nella notte. “Mi hanno rubato un bustone pieno di borse. Era poggiato su questa mensola. Hanno fatto un buco nella tenda e da lì se lo sono portato via. Al momento è questo il bilancio, ma dovrò verificare se all’appello mancano altri prodotti. Entro la giornata - riferisce l’artigiano – andremo con i colleghi a sporgere denuncia alle forze dell’ordine”.

E così via fino ad arrivare allo stand della bigiotteria. Il titolare alza il foulard che ricopre il tendone e mostra il medesimo squarcio inferto dai ladri sulla plastica beige che protegge lo stand. “A me non manca nulla. Forse non hanno avuto il tempo di rubare, o forse la traversa di legno che regge la struttura ha impedito loro di entrare. Fatto sta che non mi era mai accaduta una cosa simile”.

Il gesto ha colto tutti di sorpresa e lascia l’amaro in bocca. Anche i passanti e i clienti, appreso l’accaduto, ci rimangono male e si interrogano sull’incursione notturna. “Non è facile sorvolare su quanto successo”, osserva un residente. Detto questo, per chi arriva in centro a godersi le feste, il colpo d’occhio è suggestivo grazie ai mercatini dislocati in corso Vannucci, piazza della Repubblica e via Mazzini, che fino al 6 gennaio stazioneranno nell’acropoli. Negli chalet di legno sono in vendita prodotti di artigianato nazionale e internazionale, enogastronomia, decorazioni, addobbi a tema e giocattoli, tutti i giorni dalle 10 alle 20. Quanto all’incursione, le telecamere potrebbero presto individuare i responsabili.