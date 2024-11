Casa devastata dalla furia dei ladri: tv presa a calci, parete abbattuta

Foligno (Perugia), 26 novembre 2024 – Metterà un cartello fuori dal cancello di casa con scritto ‘Non tornate, non ho la cassaforte’, la signora che, nella zona di Ponte Antimo, si è ritrovata l’abitazione svaligiata e a soqquadro per un furto da ventimila euro, danni compresi.

La zona teatro della scorribanda dei ladri è piena di villette, residenziale e di prima periferia. Zona apparentemente tranquilla ma che, nell’ultimo periodo, è stata presa di mira. La signora vittima del furto quel giorno si è dovuta assentare di pomeriggio. Il figlio si è assentato un’ora, dalle 18.15, e al ritorno, intorno alle 19.20, ad attenderli c’era la devastazione: oro e monili preziosi spariti, due vetrate spaccate, una parete di cartongesso abbattuta e il televisore preso a calci. Alcuni elementi, come le bottiglie di vino lasciate in terra, hanno addirittura fatto pensare al fatto che i ladri siano usciti poco prima dell’arrivo dei padroni di casa.

“E’ stata un’esperienza dura - racconta la signora -, pensare alla presenza dei ladri a casa tua, pochi minuti prima che torni tua figlia. E poi l’entità dei danni provocati, come quello sulla parete, palesemente realizzati per cercare una cassaforte che non c’era. So anche di una casa visitata più volte dai ladri, per evitare che tornino sono pronta ad appendere un cartello fuori dal cancello per avvisarli che la cassaforte non c’è”. “Esperienze come queste stravolgono l’esistenza. Sono devastanti e segnano a vita - continua la signora – . Ti senti violato nelle cose personali, pur di accontentare interessi di parte si violano case di persone che se le sono costruite con la fatica. Vorrei incontrare i ladri e chiedere loro a che punto sarebbero stati capaci di arrivare, se ci avessero visto rientrare. E vorrei anche chiedere alla politica cosa fa per evitare tutto questo. Si tratta di un fenomeno molto grave, sul quale tutti dovrebbero interrogarsi”. La famiglia ha presentato denuncia alla polizia e gli agenti si stanno muovendo per rintracciare i responsabili. Anche sui social, comunque, le segnalazioni di furto si moltiplicano. L’ultima è quella che parla di un colpo a Casenove, con il padrone di casa che denuncia il fatto che non siano stati capaci di ritrovare soldi in casa. Altri furti sarebbero stati effettuati anche a Colfiorito, Sterpete e via Oslavia. Insomma una vera e propria emergenza.