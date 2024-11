Ladri scatenati, ennesimo raid. Svaligiata un’altra abitazione stavolta in via San Benedetto

Novembre, ma non solo, è tempo di rubare: non si arrestano i colpi in abitazione che stanno caratterizzando questo periodo. Stavolta a essere presa di mira una casa, in un edificio a quattro piani in un complesso residenziale a schiera, in via San Benedetto, zona a ridosso dello stadio degli Ulivi e dell’area residenziale est di Assisi che nel recente passato è stata teatro di numerosi colpi ladreschi. Per un bottino che è in fase di quantificazione - gioielli, orologi, ricordi di famiglia -, con l’episodio che è stato denunciato alla Polizia. Stavolta i soliti ignoti hanno colpito fra le 19 e le 23.30, quando in casa non c’era nessuno, entrando da una porta secondaria. Al rientro l’amarissima sorpresa da parte dei proprietari, che si sono trovati di fronte a un totale disordine, con armadi spalancati al pari di cassetti: tutto per terra e sui letti, opera dei malviventi che non si sono risparmiati nella ricerca di qualcosa di valore. Sconcerto, amarezza e preoccupazione per un colpo che appare ben studiato. Furto che segue di un giorno quello registrato a Capodacqua, nei pressi di Passaggio di Assisi, sempre ai danni di un’abitazione, con i ladri che, colpendo fra le 16.30 e le 18.10, hanno raggiunto il secondo piano con il discendente della grondaia. Hanno messo tutto a soqquadro alla ricerca di oggetti di valore e hanno smurato la cassaforte, aperta con un frullino portando via contanti e gioielli. Il bottino è cospicuo. Furto che è stato denunciato alla Polizia e che segue episodi analoghi a Rivotorto, ad Assisi (zona San Damiano), a Palazzo. Per tacere quelli, nei mesi scorsi, in via San Benedetto. In un caso, dopo un colpo in via Maccheroni, i ladri erano penetrati nello Stadio degli Olivi dove avevano aperto la cassaforte, poi portata via.

Maurizio Baglioni