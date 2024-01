La“Cascata“ si sposta in Acciaieria . Allagati piazzale interno e viale Brin

Un getto d’acqua prolungato, alto una ventina di metri, ha allagato l’area interna di Ast a ridosso dell’ingresso principale e un lungo tratto di viale Brin. Scene da film, per fortuna senza feriti o ricadute sulla produzione, nella tarda mattinata di ieri quando a causa di un guasto alla tubatura l’alto getto d’acqua, visibile a centinaia di metri, ha inodato parte del piazzale interno e l’arteria a ridosso dell’Acciaieria. Automobilisti e passanti non hanno potuto che “ammirare“ l’incredibile e non voluta “scenografia“, che non ha interessato i reparti e la produzione.

Mentre il personale di Ast ha provveduto a chiudere le valvole dell’impiantio per bloccare la fuorisucita d’acqua, i vigili del fuoco con un’idrovora si sono preoccupati di contenere gli allagamenti, interni ed esterni al perimetro aziendale. Traffico inevitabillmente rallentato; poi via via tornato alla normalità con l’intevento della polizia municipale. "Si è rotta per cause ancora in fase di accertamento una conduttura di adduzione di acqua industriale ad alcuni impianti – questa la ricostruzione di Arvedi-Ast – . Essendo in prossimità di viale Brin l’acqua di ricaduta ha interessato il tratto stradale ma la regolare viabilità, grazie anche all’intervento della polizia municipale, è stata ripristinata in breve tempo. Alcuni impianti sono stati momentaneamente messi in sicurezza in attesa del completamento delle operazioni di ripristino che sono in corso anche con il supporto dei vigili del fuoco del Comando di Terni".

Ste.Cin.