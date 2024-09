La Ternana sbanca anche Arezzo. Tabù sfatato e vetta (per una notte)

AREZZO

1

TERNANA

2

AREZZO (4-3-3): Trombini, Lazzarini, Del Fabro (17’ st Santoro), Righetti, Coccia, Renzi, Mawuli (7’ st Pattarello), Chierico, Guccione (32’ st Gucci) Ogunseye (24’ st Gaddini), Tavernelli. A disp.: Galli, Borra, Settembrini, Gigli, Fiore, Chiosa, Bigi, Barboni. All. Troise

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi, Casasola (24’ st Maestrelli), Loiacono, Capuano, Tito, Corradini (10’ st Donati), De Boer, Romeo, Cicerelli (38’ st Ferrante), Curci (24’ st Carboni), Cianci (38’ st Donnarumma). A disp.: Vitali, Martella, Patanè, Mattheus. All. Abate

Arbitro: Leone di Barletta

Marcatori: 1’ pt Cianci, 14’ pt Cicerelli, 46’ pt Tavernelli

Note: Spettatori 4.430 (800 ternani). Ammoniti: Loiacono, Mawuli, Capuano, Del Fabro, Coccia, Pattarello. Angoli: 5 a 1. Recupero: 1’ e 6’

La Ternana sbanca anche il “Città di Arezzo“ e torna in vetta alla classifica, in attesa di conoscere il risultato del Pescara che stasera giocherà in casa col Carpi e, purtroppo, dell’imminente penalizzazione. La squadra di Ignazio Abate ha centrato la quarta vittoria consecutiva, battendo l’Arezzo a domicilio per la terza volta in cento anni e infliggendogli la prima sconfitta tra le mura amiche dove, peraltro, prima della gara contro le fere i toscani non avevano mai subito gol dall’inizio del campionato. In visibilio gli 800 tifosi rossoverdi e pienamente soddisfatto anche il neo presidente Stefano D’Alessandro, presente in tribuna. È stata una vittoria sofferta, maturata grazie alle due reti segnate da Cianci e Cicerelli nel primo quarto d’ora, e poi gestita con qualche apprensione ma con esperienza. Avvio fulminate delle fere che passano in vantaggio dopo appena 14 secondi di gioco col “bomber“ Cianci, che al primo affondo riceve in area da Cicerelli e batte Trombini di sinistro. Il raddoppio arriva al 14’ con Cicerelli, bravo a sfruttare un pallone perso a centrocampo dall’Arezzo e a trafiggere Trombini con un rasoterra mancino. I padroni di casa accusano il colpo e la loro reazione è blanda, ma nel finale del primo tempo la Ternana si distrae e ne fa le spese: Vannucchi salva allo scadere su un tiro in area di Guccione e poi, nel recupero, nulla può sul destro al volo di Tavernelli che accorcia le distanze per i toscani. La porta delle Fere perde l’imbattibilità dopo 408’. La fase a rilento dei rossoverdi, in evidente difficoltà, prosegue anche nella prima parte della ripresa, con la squadra che si salva al 5’ grazie ad un bell’intervento di Vannucchi che devia sopra la traversa un colpo di testa in area di Ogunseye.

Al 15’ l’Arezzo va a un passo dal pareggio con due occasioni ravvicinate: Tavernelli, infatti, colpisce il palo mentre sulla ribattuta del legno di avventa Ogunseye che obbliga al miracolo Vannucchi. La Ternana fatica e Abate ridisegna la squadra apportando delle variazioni in difesa e sulla mediana, cambiando interamente l’attacco. I sei minuti di recupero sembrano interminabili e al 50’ Vannucchi salva il risultato con una rischiosa uscita su Pattarello, ma alla fine si gioisce per tre punti preziosi e importanti in chiave futura.