La solidarietà nutre la ricerca. Donato un assegno all’Aucc: "Il cancro si sconfigge insieme"

Il viaggio della solidarietà ha fatto tappa nella sede dell’Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro, a Perugia, dove l’associazione “Se’ de J’Angeli se…” ha donato un assegno all’Aucc, frutto di parte dei proventi dello spettacolo teatrale “Il 7° Viaggio”, andato in scena, nei mesi scorsi, al teatro Lyrick di Assisi, con la direzione artistica di Lamberto Bisogno, il patrocinio della Città di Assisi e in collaborazione con il Comitato Aucc di Assisi, la Pro Loco Santa Maria degli Angeli, l’Associazione Musicale Ascesi, Orto degli Aghi, il Punto Rosa, Compagnia IN Teatro, associazione Eirene - Tante Voci per la Pace, Green Stage Radio e il Teatro Lyrick.

Il presidente di Aucc, Giuseppe Caforio, ha ricevuto dalla presidente Daniela Apostolico l’assegno della solidarietà: "Quest’anno - ha detto Apostolico - abbiamo battuto il record di presenze a teatro. La nostra associazione, da sempre, è improntata a sostenere le associazioni benefiche e siamo orgogliosi di donare questo assegno all’Aucc e ai servizi che eroga". Apostolico ha poi annunciato che domenica 2 giugno verrà condiviso questo momento anche ad Assisi, al Palazzo del Capitano del Perdono, alle ore 18.30. "Tutto questo - conclude – è frutto di un importante lavoro di squadra. Il successo dell’evento attesta il carattere solidale delle nostre comunità, dimostrando come la battaglia contro il cancro non sia solo dei pazienti, ma di tutta la società". Caforio, "onorato di unire il nome Aucc a quello dell’associazione “Se’ de J’Angeli se…” con cui condividiamo importanti principi”", ha parlato della necessità che i pazienti oncologici possano ricevere la migliore assistenza, anche grazie ai molteplici servizi dell’Aucc.

"Stiamo cercando di creare una carta di identità genica di ogni tumore. L’obiettivo è entrare all’interno di ogni persona e di ogni cancro per personalizzare la cura – annunciano il professor Giuseppe Servillo e la dottoressa Maria Agnese della Fazia, del dipartimento di Medicina e Chirurgia -. Sono indispensabili questi atti di solidarietà, perchè consentono alla ricerca di base di proseguire l’attività". Bisogno ha parlato di "un bellissimo spettacolo volto alla solidarietà e alla valorizzazione delle risorse del territorio". Il messaggio di Caforio: "Ogni donazione, anche la più piccola, fondamentale per alimentare la fiaccola dei servizi Aucc e della ricerca".