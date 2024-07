La Protezione civile accoglie i volontari

GUALDO TADINO - La protezione civile di Gualdo Tadino accoglie nuovi volontari. Il Gruppo Sorgente ha, infatti, pubblicato un bando rivolto a tutti i cittadini maggiorenni di entrambi i sessi interessati a prestare servizio per le tante attività di volontariato in ausilio al servizio di protezione civile del Comune. Nel dettaglio, come si legge nel bando: "tutela di persone, beni e ambiente; prevenzione, soccorso e ripristino delle normali condizioni di sicurezza e comunque in previsione di calamità naturali, catastrofi o grandi eventi che potrebbero compromettere la sicurezza di persone, animali e cose; assistenza a manifestazioni con forte presenza di pubblico, campagne di informazione scolastica, assistenza anziani". I partecipanti potranno essere ammessi a corsi di formazione abilitati e chiedere il rilascio degli attestati validi per il riconoscimento di crediti formativi e saranno chiamati a prestare la propria opera senza fini di lucro o vantaggi personali. I moduli di pre-adesione sono disponibili presso la sede dell’associazione in via Zona Industriale Sud, Frazione Rigali, l’iscrizione sarà formalizzata previo colloquio motivazionale e presentazione della documentazione (info 075/3724259 e 3313684454).