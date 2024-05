La Pinacoteca pronta a rinascere. Nuove sale per iniziative e mostre

Nuovi spazi per nuove interessanti opportunità culturali. Se il 2023 è stato l’anno del Rinascimento con il Cinquecentenario di Luca Signorelli, per Città di Castello il 2024 sarà l’anno della Contemporaneità. A partire da oggi alle ore 18 quando nell’Ala nuova della Pinacoteca saranno inaugurate le sale Nuvolo (Giorgio Ascani), Bruno Bartoccini e la Event Room, quest’ultima una sala degli Eventi posta nel cuore del percorso museale, destinata ad ospitare mostre, approfondimenti e installazioni dedicate all’arte contemporanea, accompagnando di fatto il pubblico verso il Centenario della nascita di Nuvolo nel 2026. A darne notizia il Comune che lancia il nuovo progetto di valorizzazione dei musei e del patrimonio artistico stavolta portato avanti insieme a Poliedro, Archivio Nuvolo e al polo tecnico Franchetti-Salviani. Lo storico critico dell’arte Lorenzo Fiorucci e la storica Eleonora Reali hanno lavorato a un’idea di valorizzazione che riproduce lo spirito dell’Anno di Signorelli e coinvolge cittadini e turisti alla scoperta del patrimonio culturale, non solo locale.

La nuova Sala dedicata a Nuvolo è stata allestita insieme a Paolo Ascani e Giada Tofanelli dell’Archivio Nuvolo, nella quale ha trovato valorizzazione anche l’opera conosciuta come Scacco e a lungo esposta nei locali dell’Azienda di promozione turistica. Fiorucci invece ha curato la nuova Sala Bartoccini, ora nella cosiddetta Sala delle vetrate, che sarà visibile anche dalla corte di via della Cannoniera. Nella sala degli eventi è allestita invece una prima mostra che è un omaggio al senso dell’arte e all’amore per la città di Paola Pillitu: con il titolo “Collezionismo Tifernate. Pistoletto, Dottori e gli altri del Lascito Pillitu“, a cura di Eleonora Reali, la Event Room espone per la prima volta fuori dallo Studio, opere pittoriche e ceramiche del Lascito Pillitu, tra cui un’opera di Pistoletto, quadri di Dottori e Schifano, le ceramiche di Cagli. Tra le novità, la documentazione digitale delle iniziative, con un archivio del Contemporaneo accessibile online realizzato in collaborazione con il polo tecnico Franchetti-Salviani, che attraverso i docenti Marta Davanzati e Fabio Pincardini, realizzeranno dei virtual tour, a fini promozionali, prolungando la possibilità di vedere le mostre della Event Room anche dopo la loro naturale conclusione, direttamente dal sito della Pinacoteca.