La novità Perugia celebra i patroni in musica

"Un titolo ironico per una proposta di altissima qualità e serietà, nata in pochi mesi sull’onda dell’entusiasmo. Vogliamo che diventi una tradizione fissa della città". Così il vicesindaco e assessore alla cultura Marco Pierini lancia “All The Saints“, nuova rassegna di concerti a ingresso gratuito promossa dal Comune con l’Orchestra da Camera di Perugia (foto sotto) e la collaborazione della Fondazione Perugia Musica Classica, per celebrare in musica il legame tra Perugia e i suoi Santi patroni. Tre concerti, uno per ogni patrone, rigorosamente nelle tre chiese dedicate ai santi, con programmi specifici pensati per l’occasione. "La rassegna chiuderà il programma delle celebrazioni dei santi patroni con il linguaggio universale della musica classica, puntando anche sulla contemporaneità", ha aggiunto Pierini affiancato da Simone Frondini, Anna Calabro e la sindaca Vittoria Ferdinandi (foto sopra).

A raccontare la rassegna è Simone Frondini, sovrintendente dell’Orchestra da Camera di Perugia. "Per noi musicisti perugini questo è un progetto bellissimo e un modo per abbattere le barriere verso la musica classica". “All The Saints“ inizia ovviamente domani per la festa di San Costanzo, con il concerto a ingresso libero che si terrà alle 15.30 nella Chiesa del patrono: l’Ensemble dell’Orchestra da Camera di Perugia si esibirà in un programma di musica barocca sul tema “La notte“ con opere di Boccherini, Vivaldi e Telemann.

Il secondo concerto si terrà il 10 agosto in onore di San Lorenzo. "Nel Chiostro della Cattedrale – dice Frondini – proporremo un programma pirotecnico e di grande effetto legato ai fuochi d’artificio, con direttore e solista Christian Schmitt, oboista di fama mondiale che guiderà l’Orchestra da camera al completo". Terzo concerto, il 7 novembre per Sant’Ercolano nella “sua“ Chiesa. "Ci sarà la prima esecuzione di un’opera commissionata per l’occasione al compositore e pianista Gianluca Cascioli. Direttore dell’Orchestra e solista sarà il violoncellista Enrico Bronzi, direttore artistico della Fondazione Perugia Musica Classica". Ed è proprio la presidente della Fondazione, Anna Calabro, a raccontare il successo e la forza dell’istituzione. "Dal 2003, anno di nascita della Fondazione a oggi, le presenze ai concerti degli Amici della Musica sono 332.088, quelle della Sagra Musicale Umbra 68.580. Il programma ‘Musica per crescere’ vanta 550 concerti con 140mila presenze e 400 produzioni originali. L’ultima stagione degli Amici della Musica registra 400 abbonamenti, di cui 152 giovani: una linfa vitale per il futuro. L’Orchestra da Camera di Perugia è nata nel 2013 nell’ambito della Sagra e porta ovunque il nome della nostra città".

Sofia Coletti