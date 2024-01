La Natività, un’emozione ’live’. La mappa dei presepi viventi da un capo all’altro della regione

Nella giornata dell’Epifania si rinnova lo spettacolo dei presepi viventi con la loro magia intrisa di spiritualità, tradizione e profonda devozione. Le sacre rappresentazioni tornano oggi in tutta la regione con le ultime recite caratterizzate dall’arrivo e dai doni dei Re Magi. Nel territorio di Perugia l’appuntamento è a Ripa con “’L Natale de na volta“: è il presepe vivente del mondo contadino che si snoda nel Castello, dalle 17 alle 19.30, accompagnato da degustazioni di prodotti tipici.

L’itinerario trova una delle mete principali ad Assisi con rievocazioni amatissime dal pubblico. Ed ecco il presepe vivente di Petrignano, con 200 figuranti, scene recitate e la figura di San Francesco tra i personaggi, in azione tra i vicoli del castello e le sponde del Chiascio, dalle 17.15 alle 19.30. Quindi il presepe vivente di San Gregorio, con oltre 180 i figuranti e una grande attenzione per i dettagli storici (dalle 17.30 alle 19.30) e quello di Tordandrea, dalle 17 alle 19.30. Con servizio navetta gratuito, dal centro di Assisi.

Ultima occasione oggi a Foligno per l’emozionante “Anghelos, Natività Barocca, suggestioni viventi di Luce”, il presepe vivente in abiti barocchi che va in scena nell’Oratorio del Crocefisso dalle 16.30 alle 19.30 con ingresso libero: un grande quadro vivente con i meravigliosi abiti della Quintana e musiche create ad hoc. A Spello nello scenario delle Torri di Properzio si riaccende la magia del presepe vivente: dalle 17 alle 20 saranno messi in scena arti, mestieri e riproduzioni sacre della vita di Gesù, tra frammenti di vita quotidiana e attività tipiche dell’epoca (servizio navetta gratuito dalle 16 alle 20 per il tratto Piazzale delle Querce-Piazza della Repubblica). Nel territorio di Deruta alle 17 in Piazza Unità d’Italia, a San Nicolò di Celle, c’è il presepe vivente con arrivo dei Re Magi a cavallo, a Bettona dalle 17 alle 20 ultimo appuntamento con il presepe vivente con un percorso che ha il filo conduttore nella ricerca della luce. E ancora, l’itinerario prosegue a Cerreto di Spoleto, dalle 17 tra botteghe, rivisitazioni di antichi mestieri e degustazioni e trova una delle tappe più sentite a Marcellano (Gualdo Cattaneo) che diventa la Betlemme dell’Umbria, oggi e anche domani, dalle 15.30 alle 19. Suggestioni con il presepe vivente di Volterrano (Città di Castello), dalle 17 alle 19, a Gualdo Tadino con il presepio vivente “Venite Adoremus“ negli orti dell’istituto Bambin Gesù, dalle 17 alle 19.30.

A Terni, alle 17 e alle 20.30 trona il presepe vivente nel parco Le Grazie con oltre 60 figuranti. A Orvieto dalle 17 alle 19.30 all’Orto di San Giovenale c’è l’ultima replica del Presepe vivente con lo spettacolare arrivo dei Re Magi. E presepi viventi sono attesi anche ad Avigliano, ad Arrone e Lugnano in Teverina, con 20 scene tra sacro e profano dalle 17.30 alle 19.30.

S.C.